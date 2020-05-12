Genç yıldız adayı Andrea Rinaldi hayatını kaybetti! İtalya şokta

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta’nın profesyonel futbolcusu olan Andrea Rinaldi, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İtalya’nın 4. Lig ekiplerinden Legnano’da kiralık olarak forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, 3 gün yoğun bakımda hayatta kalma savaşı verdi.

Legnano Kulübü Başkanı Giovanni Munafo, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Andrea harika bir çocuktu. Yeteğinin yanı sıra kalbi çok güzeldi. Ailesine sabırlar diliyorum. Onu her zaman savaşçı kişiliğiyle hatırlayacağız” dedi.

Andrea Rinaldi’nin Cuma günü corona virüsü nedeniyle karantinada olduğu için evinde antrenman yaptığı sırada beyin kanaması geçirdiği belirtildi.