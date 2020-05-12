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Sözcü

Galatasaray: ‘Kulübü temsilen başkan ve yetkili yönetim kurulu üyeleri açıklamada bulunabilir’

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir" dendi ve diğer kişilerin açıklamalarının kulübü bağlamayacağının altı çizildi.

16:16 -
Haberler Futbol
Galatasaray: ‘Kulübü temsilen başkan ve yetkili yönetim kurulu üyeleri açıklamada bulunabilir’

Galatasaray Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarda bulunabileceği kulüp tarafından açıklandı.

Yapılan resmi açıklamada bu isimlerin dışında yer alan kişilerin yaptıkları açıklamalar ve aktardıkları görüşlerin, o kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübü bağlamadığının altı çizildi.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir. Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz. Bu kapsamda Galatasaray Spor Kulübü adına yetkili ve sorumlu kişiler dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Diğer taraftan, Futbol A Takımımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam etmektedir.”

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