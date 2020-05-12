FIFA resmen açıkladı: ‘U17 ve U20 Kadınlar Dünya Kupası, 2021’e ertelendi!’

FIFA, Kosta Rika ve Panama ortaklığında düzenlenecek olan U20 Kadınlar Dünya Kupası’nın ve Hindistan’ın ev sahipliği yapacağı U17 Kadınlar Dünya Kupası’nın ertelendiğini açıkladı.

Ağustos ve Eylül 2020 arasında oynanması planlanan U20 Kadınlar Dünya Kupası, 20 Ocak ve 6 Şubat 2021 tarihleri arasında, Kasım 2020’de oynanacak olan U17 Kadınlar Dünya Kupası ise 17 Şubat ve 7 Mart tarihleri arasında düzenlenmek üzere ertelendi.

FIFA, tarihlerle ilgili kararın eleme müsabakalarının oynanabileceği tarihlerin de hesaba katılmasıyla alındığını belirtti. FIFA ayrıca bu yıl eylül-ekim arasında Litvanya’da oynanacak olan Futsal Dünya Kupası’nın da 12 Eylül ve 3 Ekim 2021’e ertelendiğini açıkladı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın ev sahipliği yapacağı 70. FIFA Kongresi de 18 Eylül’de online olarak gerçekleştirilecek.