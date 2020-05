Ferrari, Vettel ile devam etmeyeceğini açıkladı

Formula 1 corona virüsü nedeniyle henüz 2020 sezonuna başlayamadı ancak Ferrari, ayrılık açıklaması yaptı. İtalyan takımı, Sebastian Vettel ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmenin yenilenmeyeceğini açıkladı.

2015 yılında Red Bull ile yaşadığı 4 şampiyonluğun ardından Ferrari’ye imza atan Vettel, Mercedes dominasyonunu geçemedi.

Ferrari ile sezonları sırasıyla üçüncü, dördüncü, ikinci, ikinci ve beşinci tamamlayan Alman pilotun Formula 1 kariyerine devam edip etmeyeceği ve hangi takımın pilot koltuğuna oturacağı merak konusu!

AYRILIĞI NEDENİ FİNANSAL DEĞİL

Ferrari’nin kararı resmen açıklamasının ardından Sebastian Vettel de bir açıklama yaptı. Karşılıklı olarak takımda kalma arzusunun kalmadığını belirten Alman pilot, “Bu sporda en iyi sonuçları elde edebilmek için bütün tarafların kusursuz bir uyum içinde çalışmaları çok önemli. Takım da ben de bu sezondan sonra birlikte kalma arzumuzun olmadığını fark ettik. Bu kararda finansal sebepler hiç rol almadı. Son birkaç ayda yaşananlar birçoğumuzun hayattaki gerçek önceliklerini düşünmeye itti. İnsanın hayal gücünü kullanarak değişen duruma adapte olmak için yeni yollar bulması gerekiyor. Ben de zamanımı ayırarak gelecekte benim için neyin önemli olduğunu düşüneceğim” diye konuştu.

Vettel, sözlerini şöyle bitirdi; “Ferrari, Formula 1’de özel bir yere sahip ve umarım hak ettiği bütün başarıları elde eder. Son olarak öncelikle dünya çapındaki Tifosi ve Ferrari ailesine bana yıllar boyunca verdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum.”

LECLERC: SENDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Ferrari’nin bir diğer pilot Charles Leclerc de Vettel’in ayrılığı sonrasında açıklama yaptı. Monakolu genç pilot, “Seninle takım arkadaşı olmak büyük onurdu. Zaman zaman pistte gergin anlar yaşadık, işler istediğimiz gibi gitmedi ama her ne kadar dışarıdan tam tersi gibi görünse de, aramızda her zaman saygı vardı. Senden çok şey öğrendim. Her şey için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Sebastian Vettel’in Ferrari kariyeri

102 Yarış

14 Galibiyet

54 Podyum