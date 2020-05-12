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Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Frey!

Fenerbahçe yönetimi, Nürnberg ile satın alma opsiyonu pazarlığı yapmayıp Michael Frey’i gelecek sezon kadroya dahil edecek.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş
08:08 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Frey!

Fenerbahçe’de Michael Frey konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, sezon başında Almanya Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiralanan İsviçreli golcünün takımda kalmasını istediğini yöneticilere iletti. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda yararlanmayı umduğu Frey için Nürnberg ile satın alma opsiyonuyla ilgili herhangi bir pazarlık yapmayacak.

Alman kulüp, 3.5 veya üstü bir rakamla teklif yaparsa yeniden görüşmeler başlayabilir. Bu sezon Bundesliga 2'de 22 maça ilk 11'de çıkan İsviçreli golcü 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Son güncelleme: 09:14 12.05.2020