Ezeli rakipler Gökhan Gönül ve Caner Erkin için kapıda!

Türkiye’de forma giyen en iyi yerli bekler olarak kabul edilen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Beşiktaş'taki geleceği akıllarda soru işareti bıraktı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan iki deneyimli futbolcu için siyah-beyazlı yönetimden bir görüşme adına henüz adım atılmadı. Caner Erkin ve menajeri Batur Altıparmak, bu durumdan pek de memnun olmadıklarını dile getirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Caner için ciddi ciddi nabız yokladığı biliniyor.

BELİRSİZLİK VAR

Gökhan Gönül de her ne kadar önceliğinin Beşiktaş olduğunu dile getirse de siyah-beyazlıların yeni sözleşme teklifi sıkıntılar ortaya çıkarabilir. 2019-2020 sezonu için 1 milyon 650 bin Euro'luk kazancı olan Gökhan'a 1 yıllığına 900 bin Euro'luk teklif yapılacak. Yönetim, mevcut maddi durumlardan dolayı tecrübeli futbolcudan yüzde 50'ye yakın indirim isteyecek. Gökhan da bir an önce resmi görüşmelerin başlamasını ve ortadaki belirsizliğin kalkmasını istiyor.