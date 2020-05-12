Emre Belözoğlu´ndan Trabzon´daki ihtiyaç sahiplerine yardım

Anne tarafından Maçkalı olan Fenerahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL´lik yardın paketleri gönderdi. 80 bin TL´lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı.

Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memeleti Trabzon´da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Corona virüsü salgını sürecinde sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi´ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.