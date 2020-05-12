Emin Özkurt, Süper Lig’in geleceğini yorumladı: Kaos olur!

Spor hukuku alanında Türkiye'yi uluslararası mecrada temsil eden, İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) ve Euroleague Basketbol'un tek Türk hakemi Avukat Emin Özkurt, futbolumuzu bekleyen süreci SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Özkurt; kontratlar, ligler ve yayıncı kuruluş ile ilgili yaşanabilecek hukuksal sorunları ve çözüm önerilerini anlattı:

– COVID-19'U ‘mücbir sebep' olarak kabul eden FIFA'nın ‘kılavuz ilkeleri'ne göre futbolcular ve kulüpler, uzlaşma yöntemiyle kontratlar ile ilgili sıkıntıları çözmeli. Tek taraflı kararlar, ulusal yasalara uygun olduğunda kabul edilecek.

– Talimata göre sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

UEFA REDDEDEBİLİR

– Ligler düşme ve çıkma olmadan tescil edilirse veya iptal edilirse bu, içinden çıkılması yıllar sürecek çok büyük bir hukuki kaos doğuracaktır. Kulüpler maddi kayıpları nedeniyle yargı yoluna başvurabileceklerdir.

– UEFA, oynanmayan liglerde federasyonlar tarafından Avrupa kupalarına katılmak üzere önerilecek kulübü reddetme hakkına sahip olduğunu açıkladı. Bu yaklaşımı, her türlü kararı alırken göz önünde bulundurmak lazım.

‘KARANTİNA LİGİ’

– Yayıncı kuruluş ile çıkacak uyuşmazlık, Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca incelenmeli. Yayıncı kuruluş mahkeme yoluyla sözleşmenin uyarlanmasını, miktarının azaltılması veya ertelenmesini talep edebilir.

– Kulüplerin gelirlerinin yaklaşık %40'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Ligler ‘karantina ligi' konseptiyle oynanmalı. Aksi takdirde çok büyük zorluklar kulüplerimizi bekliyor.

KOMBİNE ÜCRETLERİ BAĞIŞLANIR

“Kulüpler seyircilere (kombine) ücretlerini geri ödemek zorunda kalabilir. Ancak sporseverin ücretini kulübe bağışlaması pekâlâ mümkün. Tüzel kişiler olan dernekler ve anonim şirketler arasında böyle bir bağışlama işleminin ve alacak temlikinin yapılmasında bir engel yoktur. Mevzuatımız buna mani bir hüküm içermez. Hiçbir sözleşme, kanunun açık hükümlerinin üstünde değildir. ‘Kanuna rağmen sözleşme hükmü geçerlidir' denilemez.”