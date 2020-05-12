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Sözcü

Eczacıbaşı Vitra’dan duygusal mesaj

Eczacıbaşı Spor Kulübü, takipçilerine corona virüsü pandemisi sebebiyle tescil edilen 2019-2020 sezonunun sonlanmasıyla ilgili duygusal bir mesaj iletti.

14:43 -
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Eczacıbaşı Vitra’dan duygusal mesaj

Corona virüsü pandemisi nedeniyle CEV’in Avrupa kupalarını TVF’nin ise profesyonel ligleri iptal etmesinin ardından voleybolda sezon sona erdi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde ve Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Eczacıbaşı Vitra da sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaştı ve voleybol camiasına seslendi.

Kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla “Dostlarımız, sezonu bu şekilde sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandık, Dünya ikincisi olarak gururlandık; Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken o heyecanı hep birlikte yaşadık. Daha da fazla birlikte olmak isterdik, maalesef olamadık. Ancak merak etmeyin, sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız. O gün gelene kadar lütfen kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın. Bizleri sonuna kadar destekleyen büyük voleybol ailesine ve taraftar grubumuz Tigers'a sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirme yapacağımızı belirtiriz” diyerek voleybolseverlere teşekkür etti.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi eczacıbaşı vitra Vestel Venüs Sultanlar Ligi
Son güncelleme: 14:45 12.05.2020