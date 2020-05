Danny Rose futbolun geri dönme planına ateş püskürdü: ‘Ülkenin morali s…… değil!’

Newcastle’ın yıldız oyuncusu Danny Rose, Premier Lig’in yeniden başlama projesine ateş püskürdü. Project Restart adıyla lanse edilen planlamayı ‘Lanet bir şaka’ olarak tanımlayan 29 yaşındaki isim, futbolun yeniden başlamasıyla ilgili net bir itirazda bulunan ilk İngiliz oyuncu oldu.

Instagram yayınında konuşan Rose corona salgını nedeniyle 32 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere’de futbolun son konuşulan konu olması gerektiğini ifade etti.

Premier Lig’in 12 Haziran’da yeniden başlamayı planlamasıyla ilgili konuşan Rose, ‘Bu lanet bir şaka, yalan söyleyemem. Hükümet futbolu ülkenin moralini yükseltmek için geri getiriyoruz diyor. Ülkenin morali s….. değil. İnsanların hayatı risk altında. Sayılar büyük oranda gerilemeden futbol hakkında konuşulmamalı. Bu saçmalık’ diye konuştu.

İngiltere Milli Takımı’nın da önemli oyunculardan olan Rose, ‘Pazar günkü duyuruyu dinlemedim bile. İnsanların hasta olmasına üzülüyorum. Futbol şu anda çözülmesi gereken son konu’ dedi.

Danny Rose on return to football:

“The governments saying bring back football to boost the morale of the nation, I don’t give a f*ck about the nations morale. Peoples lives are at risk!”

“Football shouldn’t be spoken about till numbers have dropped massively. It’s bollocks.” pic.twitter.com/bdWBbTiZFR

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) May 11, 2020