Arkasspor, Şampiyonlar Ligi’nde!

Geçen sezon final oynayıp şampiyonluğu kıl payı kaçırmasına rağmen normal sezon sıralaması nedeniyle CEV Kupası’nda mücadele eden İzmir temsilcisi, bir sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’ne döndü. Mavi-beyazlılar, 2021 yılında Avrupa kupalarında tarihinde 16’ncı kez, devler arenasında ise 9’uncu defa yer almış olacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “TVF’nin almış olduğu karar ile 2019-20 sezonu Efeler Ligi Play-Off maçlarını oynatmadan ligleri sona erdirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şampiyonun belirlenmediği sezonu takımımız 2’nci sırada bitirdi ve ülkemizi önümüzdeki yıl CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza sezon boyunca göstermiş oldukları performans ve özverili çalışmalarından ötürü tebriklerimizi iletiyoruz. Takımımızı sahada yalnız bırakmayan tüm voleybolseverlere de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlıklı, güzel günlerde, dolu tribünler önünde nice başarılarda buluşmak dileğiyle.”