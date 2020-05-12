11 yaşındaki kaykaycı Gui Khury tarihe geçti! ‘1080’i başaran ilk insan!

Brezilya’da corona virüsü pandemisi nedeniyle okullar kapanırken kaykayın dahi çocuğu olarak görülen 11 yaşındaki Gui Khury, bu arayı tekniğini kusursuzlaştırmak için değerlendirdi.

Bu süreçte antrenman yapmak için bol bol vakit bulan Khury, dikey rampada başarılı bir inişle 1080 derece dönüş yapmayı başaran ilk insan oldu!

Kaykay sporunun efsanevi ismi Tony Hawk’ın 1999’da (Gui Khury doğmadan 9 sene önce) 31 yaşındayken 900 derecelik dönüşle adını tarihe yazdırırken Khury, kaykaycıların hayalini kurduğu hareketi de 11 yaşında başarmış oldu. Genç sporcu 8 yaşındayken de 900 derecelik dönüşü başaran en genç kaykaycı olmuştu.

Tony Hawk, 900 derecelik dönüşünü kariyerinin en önemli anı olarak nitelendirmişti. Gui Khury, Facebook hesabından paylaştığı rekor videosunda “1080!!! Olanları tarif edecek kelime bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

‘İzolasyon yardımcı oldu!’

Gui Khury’nin babası Ricardo Khury Filho, Reuters’a verdiği röportajda “Corona virüsü izolasyonu yardımcı oldu çünkü okul hayatı varken antrenman yapmaya zaman bulamıyordu. Okuldan eve döndüğünde çok yorgun oluyordu. Şimdi daha fazla süre evde, daha iyi besleniyor, çalışmak için daha fazla vakti var ve antrenmanlarına daha fazla odaklanabiliyor. Bu da ona yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

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Karantina sürecinde ailesi 20 dakikalık bir araba yolculuğu ile Khury’nin büyükannesinin evine yemek bırakmak üzere giderken Gui Khury’yi de büyükannesinin evinin arka bahçesindeki antrenman alanına bırakıyor. Burada dikey rampada, ‘bowl’da ve sokak parkurunda çalışan Khury, buradaki dikey rampada tarihi rekoru kırdı.

Reuters’a konuşan Gui Khury, “Aman tanrım, ne yaptım ben oldum! Tam şey gibiydim ‘Peki, inmeyi de başardım, o zaman kutlamalıyım’ dedim” ifadelerini kullandı. Gui, kutlamayı fırında makarna ile yaptığını söyledi.

Bir düzineden daha az sayıda sporcu ilk kez Tony Hawk’un başardığı 900 derecelik dönüşü yapabilmişti. ABD’li Tom Schaar ise 2012’de üç tam turu tamamlamak için daha büyük ivmelenme ve daha yükseğe çıkma imkanı tanıyan ‘mega rampa’ adlı bir rampada 1080 derecelik dönüşü yapmıştı.

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Tarihe geçen anları Instagram’da paylaşan Gui Khury, “Videoyu Tony Hawk, Bob Burnquist ve Neal Mims gibi tüm favori kaykaycılarıma gönerdim” dedi ve “Bazıları hikayesinde paylaştı bazıları sayfalarında gönderi olarak paylaştı. Çok çılgıncaydı çünkü bu hayatınızda bir kere yaşayabileceğiniz bir deneyim. Muhteşemdi. Hayatımın en güzel hissi” diye konuştu.

Bir sonraki hedef: 1260!

Gui Khury artık bu hareketi antrenmanlar ile yarışmalarda da kullanabilmeyi istiyor. Daha sonra ise başka bir kilometre taşını hedef olarak koymayı planlıyor: “1260. Bir kişi başardı ama mega rampada bu yüzden benim için çok çok daha zorlu olacak. Ama gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bilemezsiniz.”

Tokyo 2020’de ilk kez yer alacak olan kaykay sporu pandemi nedeniyle siftahını bir sene ertelemek durumunda kalmıştı. Kaykay sporu ilk kez Tokyo 2021 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda olimpiyat sahnesine çıkacak.