Fenerbahçe, corona virüsü ile ilgili resmi sitesinden yayımladığı bildiride çok önemli sorular sordu. Bu açıklamanın önemli maddelerinden biri, bence en can alıcı bölüm, en sondaydı:

“Maçların oynanmaya başladığı hafta itibariyle, bir sporcu ya da spor adamının virüs ile enfekte olması halinde, belki de kariyerini etkileyecek düzeyde kalıcı hasar ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumun hukuki sorumluluğu, hangi kurum ve kişilerde olacaktır?”

Var mı sorumluluğu alan? Pardon! Duyamadım, okuyamadım… Bekliyorum cevabını!

Allah korusun, ya bu hastalığa yakalanan bir futbolcunun akciğerinde kalıcı hasar ortaya çıkarsa? Kariyeri bitiyor.

Ne olacak o zaman? “Giden gider, kalan sağlar bizimdir” mi diyecek, sorumlular?

Bu konuda, futbolcu kardeşlerim, en azından görüşlerini söylemeliler. Mesleki riskin en tepesinde onlar var şu an. Vücutta kalıcı hasar iddiası bana ait değil, tıp insanlarının görüşü.

Bir de sözleşme işleri var futbolcuların. Sözleşmeleri bitse bile onları oynatmak için maddeler üzerinde güvercin taklaları attırarak sahaya çıkarmak istiyorlar futbolcuları. O konu, apayrı komedi!

İstiklal Caddesi'nde 3 metre sosyal mesafeye uymayana ve maske takmayana ceza var. Futbola “Oynayalım” de!

Bu ne acele; hayırdır?