Vanessa Bryant kaza fotoğraflarını çeken polisleri mahkemeye veriyor

NBA’in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Kobe Bryant, geçtiğimiz Ocak ayında geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetmişti. Efsane ismin eşi Vanessa Bryant, helikopter kazası sonrası olay yerinin fotoğraflarını çeken polisler hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Çekilen fotoğrafların, kaza soruşturması ile bir ilgili olmadığını düşünen Vanessa Bryant, fotoğrafların sosyal medya ve ajanslarda yayılmasının suç olduğunu savundu. Hayatını kaybeden Kobe Bryant ve ailesinin mahremine saygısızlık edildiğini savunan Vanessa Bryant, psikolojik olarak etkilendiğini de belirterek, avukatı aracılığı ile fotoğrafları çeken polisler hakkında yasal yollara başvurmaya karar verdi.

Vanessa Bryant’ın avukatı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Polis merkezinin de belirttiği üzere fotoğrafların soruşturma ile uzaktan yakından ilgisi bulunmuyor. Bu fotoğraflar, polis memurlarının kendi özel amaçları nedeniyle çekilmiştir. Kazada eşini ve kızını kaybeden Sayın Bryant, çekilen tüm fotoğrafların henüz yayınlanmadığından şüphe etmektedir. İleride yayınlanacak başka fotoğraflar, Bryant ailesinin üzüntüsünü daha da arttıracaktır. Bu nedenle yasal yollara başvurma kararı alınmıştır.”

En az sekiz polis memurunun cep telefonlarından kaza fotoğraflarını çektiği belirtildi.