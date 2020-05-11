TFF öyle bir çözüm bulacak ki hem şoför yanı olacak, hem 25 kuruş olacak!

Günlük hayatımıza dair pek çok şeye özlem duyduğumuz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Özlediğimiz şeylerden biri de hiç kuşkuşuz futbol. Dünyadaki önemsiz şeylerin en önemlisi olarak tarif edebileceğimiz futbolun yeniden oynanabilmesi, hayatlarımızın normale dönüyor olmasının da bir göstergesi olacak.

Ülkemizde olduğu gibi modern futbolun beşiği Avrupa’da da dönüş için büyük bir çaba harcanıyor. Dönüş çabasının altında, futbolun normalleşme fikrine destek verecek önemli bir unsur olmasının yanı sıra bu dev endüstrinin çarklarının dönmesinin, futbolun geleceği için hayati bir önem taşıyor olması da yatıyor.

Ve şunu da girizgaha eklemek lazım: Futbol endüstrisinin çok büyük bir finansal krize doğru devrilmek üzere olduğunu kabul etmeden önümüzdeki sorunlara karşı gerçekçi bir çözüm üretmemiz de mümkün değil. Tartışmaları “oyuncu sağlığı mı, para mı” gibi iki kutup üzerine çekmek, meseleyi kutuplaştırıp tartışma zeminin ortadan kaldırıyor ve aslında TFF’ye istediğini vermek gibi oluyor. TFF de bu tartışmada “alınganlık göstererek” asıl tartışılması gereken konuyu bulandırıyor.

“Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in ‘Şimdilik’ vurgusu yaparak başladığı toplantıdan sonra liglerin kalan maçların oynanarak tamamlanmasına yönelik çabalarımıza ilişkin kamuoyunda yöneltilen ‘Önceliğin insan sağlığı değil, para olduğu’ yorumları hepimizi incitmiştir… Tekrar belirtmek isteriz ki, TFF'nin öncelikli ve tek amacı, liglerin, tek bir futbol ailesi ferdinin sağlık sorunu yaşamadan sahada yarışarak bitmesidir.”

TFF, 10 Mayıs’ta yaptığı açıklamada bu ifadelere yer verdi. Elbette TFF, sporcu sağlığını öne koyuyor olmalı. Ama cevap bekleyen konu bu değil ki! Örneğin, asıl konulardan biri olarak 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nin verdiği dilekçe görülebilir.

77’de 70 oy ile gelen talep!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de mücadele eden kulüplerden 77’si arasında bir oylama yapılırken, liglerin iptali veya başlangıç tarihinin 11 Temmuz 2020 olarak belirlenmesi fikrine 70 oy çıktı. Bu ezici bir çoğunluk ve artık bu haliyle çok ciddi bir talep.

Peki federasyon açıklamasında bu dilekçeye cevap olarak kabul edilebilecek bir ifade kullandı mı? Evet, kullandı: “Yine söylemek isteriz ki; bu aşamada liglerin iptal edilmesini istemek, bir anlamda, bugün itibariyle yeni bir çözümsüzlük, yeni bir polemik talep etmek anlamına gelir. Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini ve çözümün bir parçası olmaya gayret etmelerini talep ediyoruz.”

TFF spesifik olarak belirtmediği müddetçe bu ifadeler 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği’ne verilmiş bir cevap olarak da gayet algılanabilir.

Açıklamada “çözümsüzlük, yeni polemik talep etmek” diye nitelendirilen dilekçe, aksine çok çok ciddi bir probleme işaret ediyor. TFF’nin sunduğu Futbola Dönüş Protokolü; TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, BAL ve diğer amatör ligler için gerçekçi ve uygulanabilir olmaktan çok uzak, Türkiye’deki alt liglerin durumuyla uyumsuz bir metin.

Onur Göçmez: ‘Uygulanamaz!’

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 6 haftaya 60 puanla lider giren Bandırmaspor’da Asbaşkan Onur Göçmez, “Futbola Dönüş Protokolü yayınlandı. Alt liglerde bunun uygulanamayacağı tüm kulüpler tarafından söylendi. Bu gerçek ile yüzleşmeliyiz. Alt liglerde ne yazık ki endüstriyel futbolun imkanları yok. Alt liglerde statların, antreman sahalarının, teknik ve altyapı olanakları ne kadar biliniyor emin değilim” dedi.

Göçmez şöyle devam ediyor: “Sadece 1 takımı havalimanından otele taşımak için 3 otobüs gerekiyor. 30 futbolcu için 10 soyunma odası gerekiyor. Bu protokol, sorumluğu tamamıyla kulüplere ve futbolculara yüklüyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu kararın TFF'nin kendi kararı olduğunu, görüş ve öneri vermediklerini ve kesinlikle bundan sonra olacaklardan sorumlu olmadıklarını belirtiyor. Tüm alt liglerin şu anda başka sorunları da var. Gelirlerimiz sıfırlandı ve ciddi sorumluluklarımız var TFF'den ödeme alamıyoruz… Tabii ki bu emeğimizin karşılığını son maça kadar yaşanan bir heyecanla almak en büyük arzumuz.”

Sayın Göçmez’in dediği gibi elbette futbolseverler ve futbol ailesinin fertleri sonucu sahada elde etmek istiyor ancak bu protokol ile bunun sağlanması mümkün değil.

Teknik heyetten iki, futbolculardan dört ve çalışanlardan üç kişide olmak üzere toplam 9 kişide corona virüsü tespit edilen TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü’nde Başkan Fatih Kol ise “Topu birbirlerine atmasınlar, topu ortada buluşturup karar versinler. Bunu büyüklerimiz yapıyorsa biz sporu nasıl yöneteceğiz?” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ise “2. ve 3. Lig’de sağlıklı şartlarda mücadele etme açısından zaten belirli sıkıntılarımız bulunuyordu… Bu liglerde bir sürü kulüp ve oyuncular var. Pandeminin de ortaya çıkmasından sonra sağlıklı şartların oluşturulmasının zor olacağını düşünüyoruz. O yüzden tescil veya ertelemenin daha doğru olacağına inanıyorum. Risk almamıza gerek yok” diye konuştu.

Tedirgin eden çelişki…

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol’un açıklamalarına geri dönüp, sonrasında başka bir durağa uğramakta fayda var! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Özgür, kendi iradeleriyle kararı federasyon zaten verdi, dolayısıyla bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. TFF Sağlık Kurulu’nun bu anlamda almış olduğu kararlar, tedbirler noktasında federasyon bu kararı alabiliyorsa karar kendisinindir, sorumluluk da bu anlamda federasyonundur” dedi.

Halbuki TFF Başkanı Nihat Özdemir ise “Bu süreçte Spor Bakanımızla ortak çalıştık. Kulüplerimizin fikirlerini aldık, devletimizin tüm kurumlarıyla irtibatımızı sürdürdük. Son olarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Fikirlerini bizimle paylaştığı için ona teşekkür ediyorum” demişti.

Yılmaz Vural bu çelişkiyi “Federasyon Başkanı ve Sağlık Bakanı arasındaki muhabbette biraz tedirgin olduk. Çünkü farklı farklı şeyleri söylediler. Sorumluluk anlamında ‘biz TFF'ye bıraktık bu konuyu isterlerse yapsınlar' dediler. Ama bu sağlık konusunda hakikaten bir sağlık sorunu varsa bunu federasyona bırakmamalıdır. Orada galiba aralarında bir anlaşmazlık oldu diye düşündük bu açıklamalardan sonra” şeklinde yorumladı. Deneyimli teknik adam ayrıca “Alt liglerdeki sorunları Süper Lig temsilcileri biliyor mu acaba? Burada tesis yok, antrenör ve oyuncuya para verilmiyor. Burada kötü şartlar var, sahalar kötü, altyapılar yok. Ne olacak yani futbol nasıl gelişecek? Federasyon bu konuda biraz kafa yormalıdır diye düşünüyorum. Yoksa sıkıntı olur” ifadelerini kullandı.

2 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun video konferansına katılan 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği ve Kırklarelispor Başkanı Volkan Can tavsiyelerini iletmiş ve Sözcü’ye yaptığı özel açıklamada “Biz, pandemi dolayısıyla 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği olarak ligin geri kalan kısmının devam etmemesi yönünde tavsiye verdik. TFF'nin yayınladığı Sağlık Protokolü'nü 2 ve 3. Lig'de uygulamanın çok zor olduğunu Bakanımıza ve TFF Başkanımıza ilettik” demişti.

En altından en üstüne yıllardır ekonomik sorunlarla, tesis ve kalifiye insan kaynağı yetersizlikleriyle boğuşan Türk futbolu balonu patlamak üzere. Corona virüsü pandemisi de balona hava bastıkça basıyor. TFF ise “Biz paydaşlarımızdan ve futbolseverlerden, süreci soğukkanlılıkla takip etmelerini ve çözümün bir parçası olmaya gayret etmelerini talep ediyoruz” diyor.

Soğukkanlı olalım olmasına ama TFF de alt liglerden gelen talepleri ciddi bir şekilde dinlesin. Pandemiyi atlattıktan sonra da derhal Kulüpler Birliği Yasası görüşülsün, yapılandırmalar yeniden masaya yatırılsın, FIFA’dan ve UEFA’dan corona virüsü ile ilgili olarak Türkiye’ye bir yardım gelecekse -FIFA’nın ve UEFA’nın bu yönde açıklamaları olmuştu- adaletli bir dağıtım sağlansın. Gerekirse Premier League’de olduğu gibi Süper Lig kendini yönetsin, TFF altyapı ve alt liglere odaklansın. Bu mümkün değilse bile yeni fikirler mutlaka dikkate alınsın.

Lakin bu makro planlardan önce önümüzdeki krizi çözmemiz lazım. Bu süreçte önceliğimiz acele etmemek olmalı. Gerekirse haziran sonu düşünülmeli, tüm senaryolar açıkça paylaşılmalı. Bu görev zor bir görev zira yıllardır neredeyse her kulübün, her yönetimin sorumluluğunda o kadar büyük yanlışlar yapıldı ki en azından Süper Lig ve TFF 1. Lig bir şekilde sahada noktalanmak zorunda.

Hem şoför yanı, hem 25 kuruş!

Kimseyi tam anlamıyla mutlu etmeyecektir nihai karar ancak Süper Lig ve TFF 1. Lig için bulunacak çözüm, sağlık açısından uygun ve futbolun da oynanabileceği bir çözüm olmak zorunda. Yani amiyane tabirle hem şoför yanı olacak hem de 25 kuruş olacak!

Alt ligler için ise çözüm; aralarında bir karara varan kulüpleri dinlemek. Bu Nihat Özdemir için de omzundaki yükün bir kısmını paylaşmak adına önemli bir fırsat. TFF bu fırsatı kaçırmamalı.