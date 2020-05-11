SON DAKİKA Galatasaray’da şok istifa!

Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Hasan Şaş, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurdu. Hasan Şaş, istifasını sosyal medya hesabından duyururken “Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım” dedi.

İstifasının nedenini açıklamayan Hasan Şaş paylaşımında “Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım. Bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim. Hoşçakalın…” ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Şaş’ın Instagram hesabından yaptığı paylaşımı:

DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİ

Hasan Şaş, daha önce de Galatasaray’daki görevinden istifa etmiş, ancak bir gün sonra bu kararından vazgeçmişti.

Galatasaray’ın 2019’un Ağustos ayında Denizlispor’a 2-0 yenildiği karşılaşmanın ardından yine sosyal medya hesabından yaptığı “Galatasarayıma, hocama -adam gibi adam-, Levent kardeşime, Ümit kardeşime başarılar diliyorum. Kalbim hep sizinle, ben sevdiğime zarar vermem. Görevimden istifa ediyorum, hakkınızı helal edin. Hoşçakalın” şeklindeki paylaşımı ile istifa ettiğini duyurmuştu.

Hasan Şaş, istifası ile ilgili bir başka paylaşımında ise “Beni günah keçisi yapanlar hepiniz Allah’ın adaletiyle ezileceksiniz” ifadelerini de kullanmıştı.

Ancak bu kararından ertesi gün vazgeçen Hasan Şaş, görevine devam etmişti.