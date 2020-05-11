Son dakika Federasyon başkanı açıkladı! Voleybolda sezon tescil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerine devam etmeyeceğini duyurdu.

Üstündağ, “Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Şampiyon yok! Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar ve play-off’lar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi’ne alıyoruz” dedi.

TVF aynı zamanda Türkiye’yi gelecek sezon Avrupa’da temsil edecek takımları da açıkladı. Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde lider Vakıfbank, ikinci Eczacıbaşı Vitra ve üçüncü sıradaki Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne; dördüncü Galatasaray HDI Sigorta, CEV Cup’a; beşinci Beylikdüzü Voleybol İhtisas ise CEV Challenge Cup’a katılma hakkı kazandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ise lider Fenerbahçe HDI Sigorta ve ikinci Arkasspor, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’ne; üçüncü Galatasaray HDI Sigorta ve dördüncü Spor Toto, CEV Cup’a; beşinci Ziraat Bankası ise CEV Challenge Cup’a katılacak.

İşte TVF’nin açıklamasındaki maddeler:

2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi normal sezon sıralamasına göre tescil edilmiştir.

2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde bu sezona mahsus olmak üzere ligden düşme kaldırılmıştır.

2019/2020 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon takım ilan edilmeyecektir.

Avrupa Kupaları'na katılım, liglerimizde normal etap karşılaşmaları sonucunda oluşan puan durumuna göre gerçekleşecektir.

2019/2020 Voleybol Sezonu TVF Kadınlar 1. Ligi ve TVF Erkekler 1. Ligi yarı final etabı müsabakaları sonucunda final etabına yükselmeye hak kazanan 4'er takım, 2020-2021 Voleybol Sezonu'nda AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecektir.

2020-2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi, 16'şar takımla oynanacaktır. Bu 16 takım içinden lige katılmayan takım olması halinde alt liglerden yeni takım üst lige alınmayacaktır.

2020/2021 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin statüsü daha sonra federasyonumuzca açıklanacaktır.”