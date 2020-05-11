Son dakika! Basketbolda ligler sona erdirildi! Hidayet Türkoğlu açıkladı

Son dakika! Hidayet Türkoğlu, basketbolda tüm profesyonel liglerin sona erdirildiğini açıkladı. 2019-2020 sezonunda basketbolda profesyonel liglerde şampiyon belirlenmeyecek, küme düşme olmayacak.

Hidayet Türkoğlu, basına yaptığı açıklamada “Biz federasyon olarak aldığımız her kararda kulüplerimiz ve lig direktörlerimizle istişarede bulunup adım attık. Erkeklerde 16 takımdan 13’ü, kadınlarda 13 takımdan 11’i ligin sonlandırılması yönünde talepte bulundu” dedi.

Türkoğlu ayrıca “Bir buçuk aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmaya ve buna yönelik daha sağlıklı adımlar atmaya karar verdik. Kararı kulüplerimizle istişare ederek birlikte aldık” ifadelerini kullandı.