Shaquille O’Neal: ‘Bu sezon kazanan takım saygı görmeyecek, iptal edin’

Corona virüsü nedeniyle krize giren spor dünyasının bir başka penceresi olan NBA’de belirsizlik sürerken efsane basketbolcu Shaquille O’Neal’den açıklama geldi.

LA Lakers’ın efsane ismi O’Neal, askıya alınan sezonun devam ettirilmemesi gerektiğini ifade ederken “Sezonu iptal etmeliyiz, oyuncuların ve insanların güvenliğini önemsemeye devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

New York Post’a konuşan Shaq, “Şu ifadeyi duymaktan nefret ediyorum; sezon dönecek, geri dönecek. İptal edin işte. Bu sene kazanan herhangi bir takımın yanında yıldız işareti olacak. Saygı görmeyecekler” dedi.

NBA oyuncularının çok çalıştığını söyleyen Shaq, “Oyuncuların nasıl hissettiğini anlıyorum. Ama ya aniden şampiyonluk iddiası olmayan bir takım, yeni play-off formatıyla kazanırsa? Kimse buna saygı göstermez. Seyircilerin ve insanların güvenliği konusunda endişelenin. Gelecek yıl geri gelin” şeklinde konuştu.