Ryan Giggs: ‘Ferguson psikolojinin efendisiydi’

2013 yılında emekli olan ve Old Trafford’da 27 yılda birçok şampiyonluk yaşayan İskoç teknik adam Sir Alex Ferguson, hiç şüphesiz hem Manchester United, hem de dünya futbolunun unutulmaz teknik direktörleri arasına girdi.

İngiliz ekibindeki dönemi boyunca sayısız dünya yıldızı futbolcuyla birlikte çalışan Ferguson, zaman zaman bu isimlerle yaşadığı sorunlarla gündeme gelirken, kulübün bir başka efsanesi Ryan Giggs bu olaylara dair ilginç detaylar verdi.

Giggs, Ferguson’un bazı yıldız futbolcuların olumsuz davranışlarını görmezden geldiğini ve ‘saç kurutma makinesi’ tavrını onlara sergilemediğini söyledi. United’ın eski futbolcusu Lee Shardpe, ‘Yüzünüze yüzünüze yapıştırır ve korkunç bir gürültüyle bir dizi hakareti sıralar” diyerek ünlü teknik adamın bu davranışına ‘saç kurutma makinesi’ adını vermişti.

CANTONA, RONALDO, KEANE, ROBSON…

“3 ya da 4 futbolcu asla bu tavırla karşılaşmadı” diyen Giggs, “Eric Cantona bunlardan biriydi. Bryan Robson, Roy Keane ve Cristiano Ronaldo da listede olanlardan. Hepsinin kendi bir tarzı vardı. Sahada bir şeyler yaptılar ve bu şekilde davranmak zorunda hissetmedi” şeklinde konuştu ve şöyle devam etti:

“PSİKOLOJİNİN EFENDİSİYDİ”

“Eric’in sahada hiçbir şey yapmadığı maçlar vardı. Gol atmadı, Tevez veya Rooney gibi koşmazdı, hiçbir etkisi yoktu. Ama er ya da geç iyi olacağını biliyordu. Bir sonraki maçta ya kazanan golü atar ya da sihirli bir şey yaratırdı. Bu yüzden büyük isimleri sahada oldukları sürece iyi ve farklı şekilde ele aldı. O psikolojinin efendisiydi”

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