Ricardo Faty taburcu edildiğini duyurdu

MKE Ankaragücü’nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iyileştiğini duyurdu.
Faty yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle tamamen iyileştim ve Covid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personelin teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.
Bugün taburcu oldum ve testimin sonucu negatif çıktı. Her şeyden önce, olağanüstü çabalar gösteren hemşirelere çok teşekkürlerimi sunuyorum. @saglikbakanligi pic.twitter.com/lVQByM3g2O
— Ricardo Faty (@rickyfaty) May 11, 2020