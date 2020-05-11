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Ricardo Faty taburcu edildiğini duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki oyuncu Ricardo Faty corona virüsü atlatarak taburcu edildiğini açıkladı.

17:50 -
Haberler Ankaragücü
Ricardo Faty taburcu edildiğini duyurdu

MKE Ankaragücü’nün Senegalli oyuncusu Ricardo Faty sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iyileştiğini duyurdu.

Faty yaptığı paylaşımda, “Bugün itibariyle tamamen iyileştim ve Covid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personelin teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 17:52 11.05.2020