Mustafa Cengiz’den iyi haber! Yoğun bakımdan çıktı

Halsizlik ve aşırı kilo kaybı şikayetleri ile hastaneye kaldırılan başkan Cengiz, yapılan tetkikler sonucunda beyin ameliyatı olmuştu. Uzun süren bir operasyon geçiren Mustafa Cengiz’i, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın yalnız bırakmadığı belirtildi.

Yoğun bakımdan çıkan Mustafa Cengiz’in yönetici arkadaşlarına, “Kulüpte işleyiş aksamasın. Herkesin moralini yüksek tutun. Takımda kimse problem yaşamasın” dediği ifade edildi. Albayrak ve Günay’ın ise Mustafa Cengiz’e, “Kimsenin bir sıkıntısı yok. En kısa sürede aramızda olacaksınız başkanım” dedikleri öğrenildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de Başkan Mustafa Cengiz ile sürekli telefonda konuşarak moral verdiği kaydedildi.