La Liga için düşünülen başlangıç tarihi 12 Haziran!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan İspanya La Liga’nın başlangıcı için düşünülen tarih açıklandı: 12 Haziran.

Ekonomik koşullar nedeniyle ligleri yeniden başlatmanın yollarını arayan İspanyollar, son birkaç günde futbolculara yapılan testlerde 5 pozitif sonuç çıkmasına rağmen ligin başlangıcı için planlar yapmaya devam ediyor.

Ülke basınına konuşan La Liga Başkanı Javier Tebas, “En düşük risk oyunlarda olacak, mümkün olduğunca en az hasarla başlayıp sağlık kontrollerinin sürekli yapılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Oyuncuların evde de dikkatli olması gerektğini söyleyen Tebas, “Davranışımız topluma örnek olmalı. Oyuncular üzerinde çok büyük bir sorumluluk var” derken maçların ne zaman başlayacağı konusunda değindi.

İspanyol yönetici, “Sağlık otoriteleri futbolun geri dönüşünü onaylamak zorunda kalacak, gördüğümüz zararın ardından ekonomik faaliyetlere dönme yükümlülüğümüz var” diyerek maçları oynamak zorunda olduklarını söyledi.

“KESİN TARİH YOK AMA EN İYİ İHTİMAL…”

Tarihle ilgili konuşan Tebas, “Kimse kesin tarihi bilmiyor. Olası salgınlara bağlı olacak ve kurallara uyulması gerekiyor. Olabilecek en iyi tarih 12 Haziran” şeklinde konuştu.

Öte yandan statlarda taraftarların olmayacağını söyleyen Tebas, “Ancak taraftarların evde maçları rahatça izleyebilmesi için yeni durumlar planlıyoruz” dedi.