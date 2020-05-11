Galatasaray’da kurtuluş Brezilya’dan!

Diğer tüm Türk kulüpleri gibi maddi anlamda çıkış yolu arayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı-kırmızılılarda forma giyen Alex Telles ve Maicon'dan önemli bir gelir elde edilmesi bekleniyor. 2016'da Porto'ya 6.5 milyon Euro karşılığında satılan Telles için yapılan sözleşmede sonraki satış farkından yüzde 10 pay maddesi konulmuştu. Brezilyalı sol bekin Paris Saint-Germain'e 45 milyon Euro karşılığında transfer olması an meselesi.

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MADDİ YÜKÜ AZALTACAK

Telles, Fransız devine imza attığı anda Porto, Cimbom'a 4 milyon Euro ödeyecek. Suudi Arabistan takımlarından Al-Nasr'a kiralanan Brezilyalı stoper Maicon'u ise Arap kulübü takımda tutmak istiyor. Bundan önce kiralama bedeli de ödeyen Al-Nasr, sarı-kırmızılılara 3 milyon Euro ödemeye hazır. Böylece iki futbolcudan 7 milyon Euro'luk bir gelir bekleniyor. Bu durum yönetimin futbolcu maaşlarındaki yükünü azaltacak.