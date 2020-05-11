Galatasaray ilk 9 ayda kar etti

Sarı kırmızılı kulüp, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) finansal raporunu bildirdi. Galatasaray Kulübü, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık döneminde net karın 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.

Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/b9uPqgTgHu — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 11, 2020

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, “Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net karının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı” ifadeleri yer aldı.