Fenerbahçe’den şampiyonluk paylaşımı: ‘Seneye devam edecek!’

Fenerbahçe, TBF’nin ligleri tescil etme kararının ardından twitter’dan bir paylaşımda bulundu.Sarı – lacivertli kulüp, Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Öznur Kablo’nun twitter hesaplarından bu sezon kazanılan kupaları paylaşarak “şampiyonluk” vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın twitter hesabından “Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklar, kupalardan önemlidir! Şampiyonluk yürüyüşümüz seneye devam edecek!” ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek! pic.twitter.com/cDT2VyNgyL — Fenerbahçe Beko – #EvdeKal (@FBBasketbol) May 11, 2020

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı hesabından da “Fenerbahçe için insan sağlığı tüm şampiyonluklardan ve kupalardan önemlidir! Ligimizde basketbol heyecanı önümüzdeki sezon devam edecek, takımımız yine tüm kulvarlarda şampiyonluk için mücadelesini sürdürecek!” tweeti atıldı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, sezonu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Kadınlar Türkiye Kupası’yla kapatmış oldu. Fenerbahçe Beko ise Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nı kazanarak 2019/2020 sezonuna nokta koydu.