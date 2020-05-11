Fenerbahçe’den gençlik harekatı!

Kadroyu gençleştirmek ve gelecek vaat eden isimler transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de temaslar başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde iki gurbetçi forvet var. Sarı-lacivertliler, İngiliz Brentford'da forma giyen 20 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu ile Almanya'da Hertha Berlin'den Muhammed Kiprit'i kadroya katmak için harekete geçti. Halil İbrahim'in forma şansı bulamadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi. Muhammed için de Fenerbahçe, Alman yöneticilerle görüşüp bilgi alacak.

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Öte yandan stoper arayışlarına devam eden Kanarya, bir dönem Galatasaray'ın takibinde olan Mert Çetin'i de gündemine aldı. Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Roma'da fazla forma şansı bulamayan Mert, Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir.

Sarı-lacivertliler 8 Mayıs Cuma günü ise Gölcükspor’dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i transfer ettiğini açıklamıştı.