Cenk Tosun’dan Sergen Yalçın açıklaması! ‘Hocaya güveniyorum! Zaman verilmesi lazım…’

Crystal Palace’taki kiralık sözleşmesi sakatlığı nedeniyle noktalanan ve seneye bonservisinin olduğu takımı Everton’da oynayacak olan milli oyuncumuz Cenk Tosun, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu ve merak edilenleri yanıtladı. İşte Cenk Tosun’un sözleri…

Evdeyim, karantinadayız. Çocuklarıma ve aileme vakit ayırabiliyorum bundan dolayı da çok mutluyum. Günde bir iki kez Everton fizyoterapistleriyle dizimi çalıştırıyoruz güç, kuvvet anlamında. 2 ay oldu diz ameliyatımdan sonra, gün geçtikçe daha iyi hissediyorum kendimi. Başta hareketlerim kısıtlıydı. Onları atlattım. Artık çok rahatlıkla yürüyor, bisiklet çevirebiliyorum. Gün geçtikçe iyiye gidiyor sakatlığım. Uzun bir süre futboldan uzak kalacağım. İnşallah, güçlenip daha güzel geri dönmek istiyorum.

Türkiye’den bu kadar desteklenmek çok güzel bir his, insanımızın beni bu kadar desteklemesinden gururlanıyorum. Hem sosyal medyadai hem dışarıda çok pozitif şeyler alıyorum onlardan.

“Sosa’yı çok beğeniyordum, bu sene daha da üstüne koyduğunu görüyorum. Trabzonspor’un çok iyi bir takımı var. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Orta sahada çok iyi bir performans gösteriyor.”

Bundan kaçma yolu yoktu. Bu dönemde oynanması çok doğru bir karar olmazdı. Bu tarz turnuvaları güzel yapan taraftarlar. Taraftarsız güzel olmazdı. Seneye alınmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza da önemli bir karar oldu. Birkaç sakatımız vardı, ben dahil, Yusuf, Merih, Dorukhan. Bunların hepsi, Milli Takım’ın çok önemli oyuncuları. Bir yandan da bizim için faydalı olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye’de çok iyi Türk futbolcular var. Şu an aklıma gelen Uğurcan Çakır’ı söyleyebilirim. Önü çok açık. Milli Takım’da gördüğüm kadarıyla çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz. Bunları söyleyebilirim.

“OĞUZHAN ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU”

Oğuzhan da benim gibi çok kısa oynayabildi Feyenoord’da. ‘Belki 1 sene daha uzatabilirim.’ demişti bana. Mutluydu orada. Oğuzhan çok büyük futbolcu ve çok iyi bir insan. Bana çok yardımı dokundu zamanında. İnşallah en güzel yerlere gelmesini ümit ediyorum.

“SERGEN HOCAYA GÜVENİYORUM”

Benim oynadığım dönemdeki Beşiktaş hem kadro kalitesi bakımından hem de maddi açıdan böyle değildi. Ben, Sergen hocaya her zaman güveniyorum. Gaziantepspor’da beraber çalışmıştık. Beşiktaş hala şampiyonluk yarışının içinde. Gelecek sene de güzel işler yapılacağını düşünüyorum.

Ben, Sergen Yalçın’ın golleriyle büyüdüm. Benim için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Kendisiyle çalışma şansı da buldum. İyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Daha önce çalıştığı takımlarda kendini ispatladı. Sergen hocaya biraz daha zaman verilmesi lazım çünkü devam eden bir sezonda geldi. Takımla kamp dönemi geçiremedi. Bunlar önemli şeyler.

Sağlığıma kavuşmak, en iyi şekilde sahalara dönmek. Sadece çapraz bağ ameliyatı değil, hem çapraz bağ hem menisküs hem de iç yan bağda bir şeyler yapıldı. Normal bir çapraz bağ ameliyatı gibi 6 ay değil, daha uzun sürecek sahalara dönmem. Tamamen %100 hazır olunca sahalara dönmeyi ümit ediyorum. Öncelikle planım o. Everton’da forma savaşına gireceğim. Burada oynayabileceğim kadar oynamak istiyorum. Gelecek yaz bir Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Onu düşünerek kararlar alacağım.

Yeterli forma şansı bulamadığım için Avrupa Şampiyonası öncesi Crystal Palace yolunu seçtim. Burada da sakatlıktan dolayı maceram kısa sürdü. Her şeyde bir hayır vardır. Daha güçlü geri dönmek için elimden geleni yapıyorum.