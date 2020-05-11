Arsenal ve Tottenham genç yıldızın peşinde

Corona virüsü sebebiyle futbol faaliyetleri durdurulurken, kulüpler gelecek sezonun takımını oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Premier Lig´in 2 ekibi Arsenal ve Tottenham, Roma ile Avrupa´da boy gösteren ancak beklenen patlamayı yapamayıp sonrasında Fiorentina´ya kiralanan daha sonra da ülkesinin Flamengo takımı ile anlaşan Gerson´u transfer etmek istiyor.

İngiltere´nin önde gelen gazetelerinden TheSun´da yer alan habere göre iki takımın da Gerson için kulübüne teklif götürmeye hazırlandığı ifade edildi. Ayrıca Arsenal ve Tottenhamlı yetkililerin Dünya Kulüpler Kupası´nda Liverpool ile Flamengo arasında oynanan final müsabakasında Gerson´u takip ettikleri belirtildi.