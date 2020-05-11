Almanya’da karar verildi… İki futbolcuda corona virüsü çıkmıştı

Almanya hükümeti, Angela Merkel yönetiminde toplanarak liglerin 16 Mayıs’ta yeniden başlamasına karar vermiş, ancak Dynamo Dresden’de iki futbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Alman Futbol Ligi (DFL) yönetimine çevrilmişti. DFL yöneticisi Christian Seifert, Dynamo Dresden takım halinde iki hafta karantina kalacak olmasına rağmen, planda bir değişiklik olmadığını söyledi.

Liglerin belirtilen tarihlerde yeniden başlayacağının altını çizen Christian Seifert, ZDF’e yaptığı açıklamada “İkinci ligde tamamlanması gereken 81 maç var. Dynamo Dresden’in ilk iki maçını oynayamayacağı anlaşılıyor. Bu maçlar hakkında sonradan karar verilecek. Planlarda bir değişiklik yapmıyoruz. Sezonu bitireceğiz” dedi.

Dynamo Dresden’in, ligler yeniden başladığında oynayacağı ilk iki maçın ertelenmesi öngörülüyor.

“SADECE BİR TAKIMDA ÇIKTI”

Maçların yeniden başlaması ile varsayımsal senaryolara göre hareket edemeyeceklerini belirten Seifert “Diğer takımlara da bulaşırsa neler olacağı hakkında konuşmak şu anda yersiz… Bütün takımlar test yaptırıyor. Sadece Dynamo Dresden’de özel bir duruma rastladık. Onların 14 gün karantinada kalacak olmaları, tüm ikinci ligin ertelenmesine neden olamaz” ifadelerini kullandı.

Dynamo Dresden, yeniden başlatılması planlanan Bundesliga 2'nin 26. hafta maçında 17 Mayıs Pazar günü Hannover 96 ile deplasmanda karşılaşacak.

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