Türkiye eFutbol Turnuvası kazananı belli oldu

Türkiye E-Futbol Turnuvası finalinde 3 maç üzerinden oynanan ve 2 galibiyete ulaşan ismin şampiyon olacağı karşılaşmaların ilkini 4-2 kazanan Anıl Koç, ikinci maçtan da 2-1 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Rakibini 2-0 mağlup eden Kasımpaşalı oyuncu, “Hepimiz için çok güzel bir organizasyon oldu. Erdoğan’ı da tebrik ediyorum. Şans benim yanımdaydı. Bu galibiyeti bütün Kasımpaşa taraftarına, semtine armağan etmek istiyorum. Koita’yla hat-trick yaptığımda ona mesaj atıp söyledim. ‘İnşallah finalde kazanırsın’ demişti. Çok güzel bir turnuva oldu. Bir daha yaparsanız, yine gelirim” dedi.

Turnuvada Trabzonspor ve Fenerbahçe yarı finalde elendi. Galatasaray, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Alanyaspor ise çeyrek finalde veda etti. Beşiktaş ilk turda havlu attı.