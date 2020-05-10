TFF Sağlık Kurulu Üyesü Mete Düren: İdmanlar protokole aykırı

Prof. Dr. Mete Düren, toplu antrenmanlara tepki gösterdi. TFF ve UEFA Sağlık Kurulları'nın üyesi olan Mete Düren, SÖZCÜ'ye şu ifadeleri kullandı: “Test yapıldıkça pozitif sayısı artabilir. Devlet, liglerin başlama tarihini açıklamadan 3. evreye girilmez. 3. evre, takım antrenmanlarına başlanması ve sporcuların maskesiz olarak birbirleriyle temas edebilecekleri bir ortamın oluştuğu anlamı taşıyor. Takım çalışmalarına başlamak hem TFF protokolüne hem de İçişleri Bakanlığı genelgesine aykırı. UEFA ve TFF Sağlık Kurulu olarak yaptığımız tavsiyelerde öncelikle tarihin belirlenmesi, onayların alınması gerektiğini bildirmiştik.”

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“HERKES KAMPA GİRMELİ”

“En çok üzerinde durduğumuz konular, sosyal mesafe, hijyen ve daha da önemlisi mutlak izolasyondu. Takımların idmanlar öncesinde test yaptırması gerekir. Toplu antrenmanlar, liglerin başlama tarihinde ve mutlak izolasyonlu kamp halinde yapılabilir. Futbolcusundan aşçısına kadar bu kamp dönemini birlikte geçirmeleri şart. Her gün eve gidilecekse her gün test yapılmalı. Şahsi kanaatim, TFF'nin maçları başlatmaya niyetli olduğu. Tarih açıklanırken ‘Şimdilik' dendi ancak bu yanlış algılanmış olabilir. ‘Aman geç kalmayalım' kaygısıyla hatalı işler yapılıyor. Avrupa'da pozitif vakalar evde karantinaya alınıyor.”

“MAÇA ÇIKAMAZLAR”

“Bir takımın 6-7 oyuncusunun pozitif çıkması durumunda bütün takım karantinaya alınmalı, maça çıkarılmamalı. Bununla ilgili madde yok, belki de talimatta değişiklik gerekiyor. Almanya Ligi 16 Mayıs'ta başlayacak. Onların ne şekilde devam edeceği bize avantaj oluşturur. Bence en doğrusu liglerin mümkün olan en geç tarihte başlaması.”

TFF'nin yayımladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün Pozitif Test Senaryosu başlıklı 3. maddesinde özetle şu ifadeler kullanılıyor:

– Takım doktoru olası temaslı kişileri belirlemeli.

– 24 saat içinde yeni testler yapılmalı.

– Pozitif vakanın ailesi evlerinde teste girmeli.

– Testlere bir hafta boyunca devam edilmeli.

– Bulgular olumlu sonuçlanırsa minimum 15 gün sonra vaka takıma katılabilir.

– Hastanede yatışı gerçekleşen oyuncunun bu dönemde tekrar maçlara katılımı önerilmez.