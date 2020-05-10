Süper Lig ekibinden TFF’ye sert tepki: Kimsenin kuklası değiliz!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 12 Haziran’da liglere yeniden başlanması kararını değerlendiren Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, kararı sert bir dille eleştirdi.

Oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig ile ilgili alınan kararı son derece sakıncalı bulan Tokgöz, “TFF de, futbolu dünyasını normalleştirme çabasında. Federasyon'un çabasına gerçekten saygı duyuyoruz. Eğer 12 Haziran'da bu futbol oynanacaksa sıfır risk ortamı olmalı. Sıfır risk ortamı olmayacaksa oynanmamalı. Biz kimsenin kuklası değiliz. Hiçbir kulüp, hiçbir futbolcu, hiçbir yönetici, hiçbir hakem, hiçbir teknik adam maça çıkmak zorunda değil. Herkesin hayatı tehlikeye girer. Bizim derdimiz öncelikle insan sağlığı, sporcu sağlığı. Daha sonra futbol. Birileri istiyor diye kimsenin hayatına tehlikeye atmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

Asbaşkan Mustafa Tokgöz, “TFF Başkanı sayın Nihat Özdemir, maçları oynatmak istiyor. Federasyon başkanı olarak sorumluluk alarak açıklama yaptı. Nihat Özdemir'in çabası iyi niyetli bir çaba. Hadi maçlar oynanmaya başladı ve maçtan sonra 3 kişi corona virüsü hastası oldu. Ne olacak? Bu işin organize edilmesi çok zor. Akıl mantık alacak şekilde değil. Bence bu karardan dönülür” diye konuştu.

Tokgöz, “Biz liglerin başlamayacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceye sahip olmamıza rağmen takımımız toplanacak, antrenmanlara başlayacak. Umarım 12 Haziran'da korona virüsten tamamen kurtuluruz ve sıfır risk ile maçlara çıkılır. Başımızın gözümüzün üstüne. Futbolu çok özledik” cümleleri kurdu.