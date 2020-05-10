SON DAKİKA | Efsane futbolcu Tomas Carlovich hayatını kaybetti

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden ‘Trinche’ lakaplı Tomas Carlovich, bisikletini çalmaya çalışan bir kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Tomas Carlovich, komada sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 74 yaşındaki Tomas Carlovich’in ölümüne, kafasına aldığı sert darbenin neden olduğu öğrenildi.

Kariyeri boyunca Arjantin dışında başka bir ülkede forma giymemiş olan Tomas Carlovich, Maradona tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilmişti. Tomas Carlovich’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Maradona, efsane futbolcunun hayatını kaybettiğine inanamadığını söyledi.

Tomas Carlovich, kariyeri boyunca Arjantin takımları Rosario Central, Flandria, Independente Rivadavia, Central Cordoba, Colon de Santa Fe ve Deportivo Maipu’da oynadı.

MARADONA YIKILDI

Tomas Carlovich’in kendisi ile çekilmiş bir fotoğrafını kullandığı paylaşımda Maradona “Alçak gönüllüğün ile hepimize örnek olmuştun. Buna inanamıyorum. Seninle daha yeni tanışma fırsatım olmuştu ve sen bize veda ettin. Ailene ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Umarım adalet yerini bulacaktır. Huzur içinde uyu üstat” yazdı.

Diego Maradona, Rosario’ya imza attığında bir gazetecinin kendisini ‘Dünyanın en iyi futbolcusu’ olarak tanımlamasına “Dünyanın en iyi futbolcusu benden önce Rosario’da oynadı. İsmi de Tomas Carlovich’di” yanıtını vermişti.

Tomas Carlovich de Maradona ile olan anısını şu sözlerle anlatmıştı:

“Diego Maradona Rosario’ya geldiğinde ona ‘Hoş geldin’ demek için kaldığı otele gittim. Etrafını saran kalabalık nedeniyle ona ulaşmaya çalışırken beni fark etti ve birden yanıma geldi. Bana sarıldı ve durmaksızın konuştu. Bir de benim için imzaladığı tişörte ‘Trinche, benden daha iyi bir futbolcusun’ yazdın. Bunun üzerine ben de kendisine ‘Maradona sen benim hayatım boyunca gördüğüm en iyi futbolcusun… Artık huzur içinde ölebilirim’ demiştim.”

Arjantinli ünlü teknik direktör Jose Pekerman da Tomas Carlovich’i dünyanın en iyi orta saha oyuncusu olarak nitelendirmişti.

İşte Maradona’nın yaptığı paylaşım: