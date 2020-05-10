İzmir’den Nihat Özdemir’e çağrı

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu (İEKKK) Başkanı Sıtkı Şükürer, futbolda Süper Lig’de yeni sezona Adnan Süvari’nin adının verilmesinin efsane teknik adama gecikmiş bir onurlandırma olacağını söyledi.

Kurulun paydaşları itibariyle İzmir’in en geniş tabanlı demokratik platformu olduğunu belirten Şükürer, “Kentteki tüm odalardan, sendikalardan, farklı siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı yaygın bir demokratik oluşumuz. Süper Lig’de 2014-15’ten beri her sezon hayatını kaybetmiş bir futbol adamının adıyla anılıyor. Yeni sezona Adnan Süvari’nin adının verilmesi için geniş tabanlı bir isteğimiz var. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de olumlu baktığı bir İzmir projesi. Göztepe’nni ezeli rakibi Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’nın bile bu yönde isteği var. Bizim gençliğimizde Adnan Süvari çok önemli bir futbol adamıydı. Göztepe ortak iftiharımızdı ve bunun mimarı Süvari’ydi” dedi.

İLGİLİ HABER TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: İdmanlar protokole aykırı