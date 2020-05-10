Futbola yeniden başlama planları alt üst oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası ertelenen beş büyük ligden Fransa Ligue 1, sezonu iptal etme kararı alırken, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya, kalan maçları oynatmak için çalışmalar yapıyor. Ancak takımlara yapılan corona virüsü testinden çıkan sonuçlar, liglerin yeniden başlama planlarının pek de kolay olmayacağını gösteriyor.

Almanya’da yapılan testlerde 2. Lig takımlarından Dynamo Dresden’de iki futbolcuda corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından İspanya ve İngiltere’den de benzer sonuçlar çıktı. Liglerin iptal edilmesi sonrasında karantinaya giren futbolcuların, yine de virüse yakalandıkları anlaşıldı.

TOPLAM SAYI 10’A ÇIKTI

İspanya La Lig’da 1. ve 2. Lig’den 42 takıma yapılan testlerde beş kişide corona virüsüne rastlandı. La Liga yönetimi tarafından yapılan açıklamada aralarında futbolcuların da bulunduğu ve kimlikleri ile takımları açıklanmayan beş kişinin, semptom göstermediği ve hastalığın son evresinde olduğu belirtildi. İspanya’da La Liga takımları Barcelona, Sevilla, Villarreal, Osasuna ve Leganes takımları antrenmanlara başlamışlardı.

Benzer bir haber de İngiltere’den geldi. Premier Lig ekibi Brighton’da üç futbolcunun, corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İsimleri açıklanmayan futbolcuların 14 gün izole bir şekilde karantinaya alınacağı açıklandı. Konu ile Brighton yöneticisi Paul Barber’ın yaptığı açıklamada “Bunca haftadır olağanüstü tedbirler almamıza rağmen üç futbolcumuzun corona virüsü testi pozitif çıktı. Futbolcular antrenmanlara çıkmıyor, evlerinde karantina altındalar ancak yine de corona virüsüne yakalandılar” dedi.

Böylece sezonu tamamlama çalışmaları yapan Almanya, İngiltere ve İspanya’da, son yapılan testler sonrası corona virüsüne rastlanan kişi sayısı 10’a çıkmış oldu. Gözler, ülkelerin futbol federasyonlarının alacağı kararlara çevrildi.