Ercan Taner, beIN Sports’tan istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ülkedeki futbol maçlarını 12 Haziran’da başlatma planı sonrasında SÖZCÜ gazetesi yazarı ve beIN Sports spikeri Ercan Taner’in Cuma günü köşesinde kaleme aldığı yazı ses getirdi!

Ailesinden iki kişinin corona virüsüne yakalandığını tedavi gördüğünü belirten Taner, “Ne yapacağım yani; stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır” ifadelerini kullanmıştı.

Bu ses getiren yazının ardından deneyimli spiker, Ajansspor’un yayınında kendisinin beIN Sports spikeri olarak anons edilmesinin ardından “Düne kadar öyleydi ama artık değil tabi” diyerek kanaldan ayrıldığının işaretini verdi.

Digitürk ile karşılıklı olarak konuştuklarını belirten Ercan Taner, “Karşılıklı hayırlı olsun dedik. Ayrılmamın şirketle ilgisi yok ama ben maçların oynanmasını riskli bulan taraftanım” dedi.