Altay’dan duygusal Anneler Günü klibi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Anneler Günü için sosyal medya hesaplarından duygusal bir klip yayınlandı.

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü günlerde siyah-beyazlı kulüp tarafından hazırlanan Anneler Günü özel videosunda kaptan Özgür Özkaya, siyah-beyazlı kulübün alt yapısından yetişen Cenk Özkaçar ile Kazımcan ve Eren Karataş kardeşler yer aldı.

ANNEYE ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Futbolcuların annelerine yaptığı sürprizlerin yer aldığı klipte kaptan Özgür Özkaya İstanbul'da yaşayan annesini görüntülü arayarak, “Şu anda fiziksel olarak sizlerden uzaktayım. Anneler Günü'nün kutlu olsun” sözleriyle ailesine olan hasretini dile getirdi. Annesinden gelen “İnşallah şampiyon olacaksınız” karşılığı üzerine yıldız futbolcu, “Şampiyonluk için çalışıyoruz. Şu anda uzaktayız ama şampiyonluk kupasını kaldırdığımız zaman hep beraber bunu coşku ile kutlayacağız” dedi.

Altay Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım birçok futbolsever tarafından da paylaşıldı.