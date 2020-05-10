Almanya’da futbol başlamadan bitebilir! 2 futbolcu corona…

Almanya Bundesliga 2’de mücadele eden Dynamo Dresden’de yapılan corona virüsü sonrasında iki futbolcunun virüse yakalandı ve sonuçların pozitif çıktığı kulübün resmi sitesinden duyuruldu.

Oyuncuların isimlerinin açıklanmayacağını duyuran kulüp, iki ismin de corona virüsüne dair semptom göstermediğini açıkladı. Kulüpte herkesin karantina alındığı belirtildi.

Dynamo Dresden Sportif Direktörü Ralf Minge, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Alınan tüm önlemleri sıkı bir şekilde uyguladık. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanları bu kurala uydu ancak yine de virüse rastlandı. DFL ile temastayız. Ancak 14 gün karantina dönemi olacak. Antrenmanlara v maçlara çıkmamız imkansız” dedi.

Dynamo Dresden, Bundesliga 2’nin 26. hafta maçında 17 Mayıs Pazar günü Hannover 96 ile deplasmanda karşılaşacak.

Yaşanan bu iki vaka sonrasında DFL’nin ne karar alacağını merak ediliyor.

MERKEL ONAY VERMİŞTİ

6 Mayıs tarihinde Almanya hükümeti Angela Merkel yönetiminde toplanıp normale dönüş adımları kapsamında futbol maçlarının oynanmasına izin vermişti.

Bir süredir antrenmanlarını yapan takımların gerekli önlemleri aldığını belirtip, Bundesliga ve Bundesliga 2 maçlarının Mayıs’ın ikinci haftasında başlanmasına karar verilmişti.

Ardından Alman Futbol Ligi de yaptığı basın açıklamasıyla maçların 16 Mayıs’ta başlayacağını resmi olarak duyurmuştu.