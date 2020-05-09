Son dakika! Beşiktaş’ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında corona virüsü tespit edildi

Sezonun kalanı için hazırlıklara Nevzat Demir Tesisleri’nde başlayan Beşiktaş, bir futbolcu ve bir kulüp personelinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Dr. Tekin Kerem Ülkü imzalı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü'den Açıklama

8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Dr. Tekin Kerem Ülkü

Beşiktaş JK Sağlık Ekibi Danışmanı”

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü'den Açıklama https://t.co/wL5AgfyNRX pic.twitter.com/MDpz6ip3Jy — Beşiktaş JK (@Besiktas) May 9, 2020

Fenerbahçe’de de bir çalışanda corona virüsü tespit edilmişti…

Fenerbahçe Kulübü, önceki gün Samandıra Tesisleri'ndeki bir çalışanda corona virüsü tespit edildiğini ve bir başka çalışanın şüpheli olduğunu açıkladıktan sonra ikinci test sonuçlarını da paylaşmıştı. Sarı lacivertliler, şüpheli konumdaki çalışanın ikinci testinin negatif olduğunu belirtirken, ilk testi pozitif çıkan çalışanın ise ev izolasyonunda olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan futbolculara ve teknik ekibin tamamına yeniden corona virüsü testi yapılacağı duyuruldu. Fenerbahçe’nin 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü yapacağı antrenman da iptal edildi.

12 Haziran öngörülüyordu

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de liglerin “şimdilik” kaydıyla 12 Haziran’da başlaması bekleniyor. Ancak corona virüsü protokolüne uygun olarak antrenmanların başladığı ve toplu hazırlık kampları için gün sayıldığı süreçte profesyonel kulüplerde corona virüsü vakalarının ortaya çıkması 12 Haziran tarihinde bir erteleme olabileceği söylentilerini güçlendiriyor.

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Bununla birlikte özellikle alt liglerde kulüpler, sezon iptali ya da erteleme talep ediyor. 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri arasında yapılan oylamada oy veren 77 kulübün 70’i sezonun iptalini veya tarihin ertelenmesini talep etti.