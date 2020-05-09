Sancaktepe Futbol Kulübü’nde corona virüsü şoku! 9 kişinin testi pozitif…

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlayacak olması tartışılırken, Sancaktepe Futbol Kulübü’nde teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlardan 3 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sancaktepe Futbol Kulübü Başkan Fatih Kol, konuyla ilgili İHA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kol, test sonucu pozitif olan 9 kişinin tam kontrolü yapılması için hastane ile temas halinde olduklarını ifade ederek, “Test sonuçlarımızın ardından 9 kişide corona virüsü çıktı. Şimdi tekrar hastaneyle temas halindeyiz. Tam teşekküllü tedaviden geçirip teknik heyet ve pozitif olanları karantina altına alcağız. Antrenmanlarımızı durdurduk. Çıkmayan oyuncularımızı da başka yerde konaklatacağız” dedi.

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“Liglerin bu şekilde oynanması zor olacak. Liglerin ertelenmesi gerekiyor. Çünkü birçok takımda var” diyen Kol, Takımı en erken toplayan kulüplerdeniz. Sonuçları direkt paylaştık. Tek korkumuz; diğer kulüplerde de çıkması ve bunun açıklanmaması. Bu durumda kaos olur. Tüm takımlar sporcularını toplayıp hızlıca test yapsınlar ki resim ortaya çıksın. Hem federasyon hem bakanlık karar verebilsin. Tüm kulüplerden şeffaf olmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

‘Federasyonun başlama kararını gözden geçirmesini istiyoruz’

Fatih Kol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Federasyonun bu kararı gözden geçirmesini arzu ediyoruz. Bu ligler ertelendiği zaman yeni sezon ile çakışacağı için onun takvimini ertelesinler. Bu şekilde tescil olmaz. Federasyondan destek aldığımız yok. Takım sahibiyiz, kendi imkanlarımızla masraflar yapıyoruz. İptal olursa bizim yıllık zararlarımızı kimse karşılayamıyor. Kararın tekrar gözden geçirilmesini arzu ederim. Topu birbirine atmasınlar, topu ortada buluşturup karar versinler. Bunu büyüklerimiz yapıyorsa biz sporu nasıl yöneteceğiz” açıklamasını yaptı.