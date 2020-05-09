Ryan Babel’den ortalığı karıştıran paylaşım!

Feyenoord’un yıldız futbolcusu Jens Toornstra geçtiğimiz günlerde,”Bence hemşireler çok daha fazla kazanmalı, biz futbolcular ise çok daha az” sözleriyle gündeme gelmişti. Galatasaray’ın Ajax’a kiraladığı Ryan Babel’in hemen bir gün sonra Vergisiz Servet isimli kitabıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşması ortalığı karıştırdı.

Hollandalı politikacı Lillian Marijnissen Babel’in fotoğrafı ve Toornstra’nın sözlerini paylaşarak, “Aradaki farkı bulun” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı yıldız Marijnissen’e cevap olarak, “Eğitimsiz biri, farkında olmadığı konularda fikrini dile getirmeye çalışır.Yanlış anladığı konularda diyaloğa girmekten keyif alır. Ancak, yanlış konularla insanların gündeminde yer almak istemem” sözlerini sarf etti.

Politikacı Marijnissen ise, “Bu konu hakkında konuşalım. Ödediğin vergiler, şu an insanların tedavi görmesine, yardım almasına yarıyor. Hatta, bazen o vergilerle futbol oynadığın stadyumlar yapılıyor.” ifadeleriyle 33 yaşındaki futbolcuya cevap verdi.