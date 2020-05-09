Oscar De La Hoya ve Conor McGregor, Twitter’da atıştı: ‘Meydan okumanı kabul ediyorum!’

Dövüş sporlarının sansasyonel ismi UFC yıldızı Conor McGregor ile boks efsanesi Altın Çocuk lakaplı Oscar De La Hoya’nın demeçler üzerinden atışmasında yeni bir sayfa açıldı.

CBS Sports’ta State of Combat adlı ‘podcast’e konuk olan 47 yaşındaki eski boksör “Ya haydi be abi! McGregor’ı iki rauntta indirirdim! Çünkü benim olayım her daim rakibi bitirmeye gitmemdi” dedi.

31 yaşındaki MMA dövüşçüsü Conor McGregor ise Twitter’dan De La Hoya’ya bir cevap verdi ve “Meydan okumanı kabul ediyorum Oscar De La Hoya” dedi.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

De La Hoya ise McGregor’a çok net bir yanıt verdi: “Kayıtlara geçsin diye söylüyorum: McGregor, sana hiçbir zaman meydan okumadım. Bana bir soru soruldu ben de sadece gerçeği söyledim.”

For the record: McGregor, I never challenged you. I was just asked a question and I simply spoke the truth… — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) May 8, 2020

Saygın boks sitesi BoxRec’ın sıklet gözetmeksizin yaptığı tüm zamanların en iyi boksorleri sıralamasında 13. sırada yer alan De La Hoya; şu sıralar organizatörlük de yaparken, Floyd Mayweather’ın McGregor’la dövüştüğü maç hakkında da konuşmuş ve o maçın gerçek boksa bir hakaret olduğunu ifade etmişti.

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4 milyondan fazla öde-izle alımı yapılan ve 600 milyon Dolar’ın üzerinde hasılat elde edilen karşılaşmadan birkaç hafta sonra De La Hoya’nın da organizatörler arasında yer aldığı ilk Canelo Álvarez – Gennady Golovkin (16 Eylül 2017) maçı oynanmış, iddialara ve o dönem çıkan haberlere göre Mayweather – McGregor (26 Ağustos 2017) karşılaşması Canelo – GGG maçının da hasılatını olumsuz etkilemişti.

En son 2008’de ringe çıkmıştı…

Kariyeri boyunca 30’u nakavtla olmak üzere 39 galibiyet alan 6 kez de kaybeden De La Hoya; junior hafif sıkletten (süper tüy sıklet olarak da bilinir), orta sıklete kadar olan tüm sıkletlerde dünya şampiyonluğu elde etmiş, son maçında 6 Aralık 2008’de bir başka efsane boksör Manny Pacquiao’ya mağlup olmuştu. O günden bu yana ringlere çıkmayan 47 yaşındaki ismin, McGregor’la dövüşmesi beklenmiyor.

Zaman zaman sansasyonel çıkışlara imza atan De La Hoya, 2020 ABD seçimlerinde başkanlığa adaylığını koyabileceğini de ifade etmişti.