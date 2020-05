Oscar De La Hoya ve Conor McGregor, Twitter’da atıştı: ‘Meydan okumanı kabul ediyorum!’

Dövüş sporlarının sansasyonel ismi UFC yıldızı Conor McGregor ile boks efsanesi Altın Çocuk lakaplı Oscar De La Hoya’nın demeçler üzerinden atışmasında yeni bir sayfa açıldı.

CBS Sports’ta State of Combat adlı ‘podcast’e konuk olan 47 yaşındaki eski boksör “Ya haydi be abi! McGregor’ı iki rauntta indirirdim! Çünkü benim olayım her daim rakibi bitirmeye gitmemdi” dedi.

31 yaşındaki MMA dövüşçüsü Conor McGregor ise Twitter’dan De La Hoya’ya bir cevap verdi ve “Meydan okumanı kabul ediyorum Oscar De La Hoya” dedi.

De La Hoya ise McGregor’a çok net bir yanıt verdi: “Kayıtlara geçsin diye söylüyorum: McGregor, sana hiçbir zaman meydan okumadım. Bana bir soru soruldu ben de sadece gerçeği söyledim.”

For the record: McGregor, I never challenged you. I was just asked a question and I simply spoke the truth…

