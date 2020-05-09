Miguel Trauco: ‘Beşiktaş’ın teklifi daha iyiydi ama…’

Yaz transfer döneminde Flamengo’dan, Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne’e transfer olan Perulu sol bek Miguel Trauco, açıklamalarda bulundu.

Fransa’da forma giydiği için mutlu olduğunu dile getiren 27 yaşındaki futbolcu, sezon başında Beşiktaş’tan da mali açıdan daha iyi bir teklif aldığını belirtti.

‘BEŞİKTAŞ’IN TEKLİFİ DAHA İYİYDİ AMA…’

Trauco yaptığı açıklamada; “Ligue 1 en iyi 3 ligden çok da uzak değil. Burası en üst seviye liglere atlamak için bir sıçrama tahtası. İlk amacım Avrupa’ya transfer olmaktı ancak artık daha fazlasını istiyorum. Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye’den Beşiktaş’ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa’ya gitmeyi tercih ettim” ifadelerini kullandı.

Miguel Trauco, Fransa’da Ligue 1’in iptal edildiği sürece kadar Saint-Etienne ile 19 Ligue 1 maçına çıktı. Perulu sol bek 1 gol ve 2 asiste imza attı.