Mbappe’den örnek davranış! Gol krallığını paylaşmak istedi…

Ligue 1’de PSG’nin 8 hafta kala şampiyon ilan edilmesinden sonra takımın yıldızı Mbappe de 18 golle gol kralı ilan edilmişti.

21 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak gol krallığı unvanını eşit sayıda bulunan Monaco’nun yıldızı Ben Yedder’in de hak ettiğini belirtti.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Mbappe, kendisine gönderilen mesajlara teşekkür ettiğini ancak Wissam Ben Yedder’in de bir ödül hak ettiğini düşündüğünü söyledi.

İki futbolcunun da 18’er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder’in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle gol krallığı Mbappe’ye verilmişti.