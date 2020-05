Eczacıbaşı Vitra sporcularından duygulandıran ‘Anneler Günü’ videosu

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı’nın oyuncuları, Anneler Günü’nü özel bir video ile kutladı. Turuncu-beyazlı kulüpten paylaşılan videoda, sporcuların anneleriyle olan görüntüleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca, “Anne sevgisi hiçbir engel tanımaz… Sonsuz sevgin için teşekkürler annem. Sevgisi hep kalbimizde olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.

Anne sevgisi hiçbir engel tanımaz… Sonsuz sevgin için #teşekkürlerannem. Sevgisi hep kalbimizde olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!#ThankYouMom for your unlimited love! Happy Mother's Day to our dear mothers who always have love in their hearts pic.twitter.com/aZH1FIptDo

— Eczacıbaşı Spor Kulübü – (@EczacibasivitrA) May 9, 2020