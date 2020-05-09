SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Eczacıbaşı Vitra sporcularından duygulandıran ‘Anneler Günü’ videosu

Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı sporcularının Anneler Günü'ne özel yayınladıkları video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

20:42 -
Haberler Diğer Sporlar
Eczacıbaşı Vitra sporcularından duygulandıran ‘Anneler Günü’ videosu

Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı’nın oyuncuları, Anneler Günü’nü özel bir video ile kutladı. Turuncu-beyazlı kulüpten paylaşılan videoda, sporcuların anneleriyle olan görüntüleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca, “Anne sevgisi hiçbir engel tanımaz… Sonsuz sevgin için teşekkürler annem. Sevgisi hep kalbimizde olan annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!” ifadeleri kullanıldı.

eczacıbaşı vitra