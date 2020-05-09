Didier Drogba, Fransa’da son 20 yılın en iyisi seçildi!

Fransa Ligue 1’in resmi Twitter hesabından yapılan oylamada, Fildişi Sahili’nin efsane golcüsü Didier Drogba son 20 yılın en iyi forveti seçildi.

2001-2003 arası Guingamp’ta, 2003-04 sezonunda Marsilya’da forma giyen deneyimli forvet, 40 bin oy alarak yüzde 51’le Zlatan Ibrahimovic’i geçerek zirvenin sahibi oldu.

42 yaşındaki futbolcu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu duyguyu yaşamasına neden olan Guingamp ve Marsilya kulübüne teşekkürlerini iletirken ligde oynayan tüm forvetlere saygısını dile getirdi.

Ligue 1’de 80 maça çıkan Drogba 39 gol atarken Marsilya’dan ayrılıp transfer olduğu Chelsea’de kariyerinin sıçramasını yaptı.

Drogba’nın gerisinde kalan isimlerden olan Zlatan Ibrahimovic, 2012-2016 yıllarında Paris Saint Germain’de forma giydi ve 122 Ligue 1 maçında 113 gol atarak etkileyici bir rekora sahip.

Öte yandan Zlatan Ibrahimovic PSG ile 4 kez lig şampiyonluğu yaşarken Drogba bu başarıyı hiç yakalayamadı.

Drogba, Zlatan Ibrahimovic’in yanı sıra Mario Balotelli, Radamel Falcao, Alexandre Lacazette, Kylian Mbappe, Fernando Morientes, Alexander Frei, Karim Benzema ve Edinson Cavani gibi isimleri de geride bıraktı.