Cristiano Ronaldo şut çalışması için kaleci tutmuş: ‘Nutkumuz tutuldu, rüya gibiydi…’

Corona virüsü pandemisi nedeniyle günlerini Madeira’da geçiren ve fırsat buldukça antrenmanlarını sürdüren ve bu anları paylaşan Cristiano Ronaldo topla çalışmalar da gerçekleştiriyor. Bu sebeple şut çalışmaları için bir kaleci ihtiyacı hisseden Juventus’un yıldız golcüsü, 18 yaşındaki kaleci Filipe Goncalves’e gitti.

Portekiz’in Nacional ekibinde genç takımda forma giyen Goncalves, A Bola’ya açıklamalarda bulundu ve Cristiano Ronaldo’yla yaşadığı antrenman deneyiminden detaylar aktardı. Goncalves, bir sabah kendisine Madeira Stadyumu’na gitmesi gerektiğini söyleyen bir çağrıyla uyandığını ifade eden Goncalves, “Takımla bir antrenman olacak diye düşündüm” dedi ancak futbolcu arkadaşı Hugo Mosca ile sahaya gittiklerinde çimlerde Cristiano Ronaldo ile karşılaşıp adeta şoke olduklarını belirtti.

“Nutkumuz tutuldu, bir rüya gibi görünüyordu. Birbirimize baktık ve konuşamadık, hiçbir fikrimiz yoktu” şeklinde o anları hatırlayan Goncalves, 10 antrenman seansı gerçekleştirdiklerini belirtirken sadece 3’ünde arkadaşı Hugo Mosca’nın yer aldığını söyledi. Başta anlaşma gereği bir sır olarak bunu tutmak zorunda olan ve ailesine dahi bundan bahsedemeyen Goncalves, A Bola’nın Ronaldo’yu antrenman esnasında bulup sırrı açığa çıkarmasıyla konuşma şansı buldu.

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“Kimseye söyleyemiyordum” diyen Goncalves, “Yasaktı. Annem babam dahi Nacional’in antrenmanlara yeniden başladığını ve idmana gittiğimi zannediyordu. Tamamen çılgınlıktı. Haber ortaya çıkınca onlara söyleyebildim” dedi.

‘Oğlu doğru yolda’

Genç kaleci aynı zamanda Cristiano Ronaldo’nun büyük oğlu Cristiano Jr. ile de antrenman yaptığını söyledi. Goncalves “İşimiz bitiricilik çalışmalarında kalede olmaktı. Ronaldo koşular ve güç antrenmanları da yapıyordu, asla durmuyordu biz de onu takip ediyorduk. Bazen oğlunun çalışmalarına da katılıyorduk. Çocuk topu biliyor, yeteneği var, iyi bir tekniği ve kuvveti var. Yaşına göre doğru yolda “diye konuştu.

Goncalves, Ronaldo’yla iddiaya girdiklerini de ifade etti: “Her antrenman seansının sonunda üst direğe beş veya on top atardık. Onun öne sürdüğü bir iddiaydı. 5 veya 10 atışta üst direğe en az top çarptıran diğer iki kişiye bir Euro veya beş Euro verirdi. İlk antrenmanda kaybetmiştim ama ne olacağını bilmediğimden yanıma para almamıştım. Ertesi gün Ronaldo’ya borcumu ödedim. ‘Söz sözdür’ dedim. Bana teşekkür etti ve ‘Güzel hareket’ dedi.”

‘Şutlarının gücü ile ilgili kimsenin fikri yok!’

“Antrenmanlarda bize 100’er Euro verir ve teşekkür ederdi ancak tetikleyici güç para değildi. Tetikleyici, onunla çalışma fırsatıydı” diyen Goncalves, Ronaldo’nun şutlarını kurtarmaya çalışmayı da anlattı: “Bazılarını mümkün olduğu kadar fazla savunmayı başardım. Ancak şutlarının gücü ile ilgili kimsenin bir fikri yok! Vuruşu adeta doğadan gelen bir güç. Frikik ve penaltı çalışırdı. Penaltı öncesinde topa vurmadan kaleciyi nasıl takip ve analiz ettiğini anlattı. Ama tahmin edilemezdi. Ne yaptığını bilmenize rağmen savunmak karmaşık işti.”