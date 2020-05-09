Arda Turan: ‘Bayern Münih’e transfer olacağımı zannediyordum…’

Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansın ardından 2015 yazında Barcelona’ya transfer olan Arda Turan katıldığı bir Instagram canlı yayınında Barcelona’ya transfer süreci ile ilgili olarak çarpıcı bir anekdot paylaştı.

Arda Turan, Bayern Münih’e transfer olacağını zannettiğini menajeri Ahmet Bulut’un Barcelona’yla anlaştığını anlaşmadan 15 gün sonra tesadüfen öğrendiğini ifade etti.

Arda “Menajerim Ahmet Bulut, Barcelona’nın beni istediğini bana söylemedi. Anlaşmadan 15 gün sonra haberim oldu. Bayern Münih’e transfer olacağımı zannediyordum. Bir sene önce de Manchester United’a transferim son anda gerçekleşmemişti. Bir gün Ahmet Bulut’la birlikteyken çantasından kağıtlar düştüğünü gördüm. Kağıtlarda Barcelona logosunu görünce inanamadım” diye konuştu.

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Barcelona’da 55 maça çıkan Arda Turan, 15 gol ve 11 asiste imza atmıştı. Kendisine kulüp arayan Arda’nın Barcelona ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor.