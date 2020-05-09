Angel Di Maria’nın eşine Manchester şehrinden cevap gecikmedi

Geçtiğimiz günlerde eski Manchester United yıldızı Angel Di Maria’nın eşi, Manchester şehriyle ilgili olumsuz yönde açıklamalarda bulunmuştu. Şehrin berbat olduğunu söyleyen Jorgelina Cardoso, yemeklerin rezalet ve şehirdeki insanların garip olduğundan bahsederek Manchester’da geçirdiği vakitten yakınmıştı.

2014’te yaklaşık 60 milyon Sterlin karşılığında Real Madrid’ten Manchester United’a transfer olan Di Maria, kariyerine oranla sönük bir performans göstermişti. Yıldız oyuncunun eşi Cardoso, “Ona İngiltere dışında neresi olursa olsun demiştim ama bir sene sonra İngiltere’ye transfer oldu. Çok b**tan bir durumdu. İnsanlar zayıf ve garipti. Beni her an öldürebilirlerdi. Yemekleri resmen iğrençti” demişti.

Ünlü oyuncu ve eşine İngiltere’den cevap gecikmedi. Manchester’daki belediyenin ekonomi uzmanı olan ve Belediye Başkanı Andy Burnham’ın yakın arkadaşı Sacha Lord, “Bir noktada onlara katılabilirim. Hayatımın tamamını Manchester’da geçirdim ve buradaki hayat zaman zaman depresif olabilir. Ancak bunun haricinde, şehirde her mutfaktan özel tatlar bulmak mümkün. Şehirdeki yemekleri beğenmemesini, tat alma dokusunun acı karakteri tarafından dağlanmasına bağlıyorum” diyerek tartışmayı başka bir boyuta çekti.

Sacha Lord’un söyledikleri bununla da sınırlı değil:

“Şunu da unutmamak gerek ki dev bir bonservis karşılığında United’ın yolunu tutan Di Maria maalesef kulüpte yalnızca bir sene kalmış ve hayal kırıklığı olarak PSG’ye transfer edilmişti.

Kültürümüzden bahsetmem gerekirse, Manchester dendiğinde aklıma; Endüstri Devrimi, Marx ve Engels, Alan Turing, tekstil, kanallar, futbol ve müzik geliyor.

Elbette bu karantina günlerde çifte sağlık ve mutluluk diliyorum. Umarım bir sorun yoktur ve zamanlarını akıllıca kullanıyorlardır.”

Di Maria’nın 2015 senesinde Manchester’daki evi soyulmuş ve çift zor günler yaşamıştı. Soygun sonrası otele taşınan Di Maria, 2015 yazında yaklaşık 45 milyon Sterlin karşılığında PSG’nin yolunu tutmuştu.

Duruma dair fikri sorulan United efsanesi Gary Neville, “Ne demeye çalıştığını gerçekten anlamıyorum. Tek bildiğim Di Maria geldiğinde beklentim yüksekti ve performansı bir hayli vasat kaldı. Ona Manchester City’de oynayan ulusal takımdan arkadaşları Aguero ve Zabaleta’yı örnek almasını tavsiye ederim. Sabrettiler ve büyük işler başardılar. Evet, evleri soyulduğu dönemde zor günler yaşadılar. Bu durum şehre dair fikirlerini karamsarlaştırıyor olabilir” şeklinde konuştu.